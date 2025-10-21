Lautaro Inter pioggia di gol in Champions League nell’anno solare 2025 | il primato insieme a Mbappé e Kane

Inter News 24 ! I numeri del Toro. In vista della sfida di oggi tra l’Union SG e l’Inter, il sito ufficiale del club meneghino riporta alla luce alcuni dati relativi all’impatto nei match europei di capitan Lautaro. Capitano, trascinatore e bomber implacabile. Lautaro Martínez si conferma uno dei migliori attaccanti del panorama europeo, non solo in campionato ma anche in UEFA Champions League. Nellanno solare 2025, il Toro è tra i migliori marcatori della competizione con ben 10 reti realizzate in sole 9 partite, un bottino che lo affianca a fuoriclasse del calibro di Harry Kane e Kylian Mbappé. 🔗 Leggi su Internews24.com

