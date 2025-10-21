Lautaro come Kane e Mbappe in CL | oggi caccia ad un nuovo traguardo

Lautaro. Lautaro Martínez continua a scrivere pagine di storia con la maglia dell’ Inter anche in campo europeo. L’attaccante argentino, protagonista assoluto della stagione 2025, ha raggiunto quota 10 gol in 9 partite di UEFA Champions League considerando l’anno solare, eguagliando due giganti del calcio mondiale come Harry Kane e Kylian Mbappé. Una statistica che conferma l’efficacia straordinaria del Toro, capace di trasformare in rete quasi la metà dei suoi tiri nello specchio (48%). Il capitano nerazzurro è diventato il punto di riferimento offensivo della squadra di Cristian Chivu. Lautaro non solo segna, ma partecipa attivamente alla manovra, rappresentando il primo difensore in fase di pressione e il terminale più letale in area avversaria. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

