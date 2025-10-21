Laurito disposta la sospensione del consiglio comunale | nominato il Commissario Prefettizio
Sciolto il Consiglio Comunale di Laurito: il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito delle dimissioni ritualmente presentate del sindaco – divenute irrevocabili dopo venti giorni dalla presentazione – ha disposto la sospensione del Consiglio, proponendo contestualmente lo scioglimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dimissioni del sindaco: prefetto di Salerno sospende il consiglio comunale di Laurito e nomina il commissario - Arriva la decisione del Prefetto dopo la scelta del Sindaco Vincenzo Speranza di dimettersi per candidarsi alle elezioni regionali ... Lo riporta infocilento.it