Laura Pausini svela cover e data di uscita del nuovo album Io Canto 2 Yo Canto 2 | uscirà nei primi mesi del 2026

Laura Pausini ha svelato la copertina ufficiale del nuovo album “IO CANTO 2 YO CANTO 2” in uscita nei primi mesi del 2026. La voce de “La solitudine” ha sorpreso ancora una volta i fans e il suo pubblico rivelando alcuni dettagli sul nuovo attesissimo progetto discografico. Laura Pausini, cover – copertina e data di uscita di IO CANTO 2 YO CANTO 2. Dopo l’uscita de “ La mia storia tra le dita “, Laura Pausini ha svelato sui profili social ufficiali la copertina del nuovo album di cover. A distanza di 20 anni dall’uscita di “Io Canto 1 Yo Canto 1”, uno degli album di cover più venduti della storia della musica italiana con un concerto – evento allo Stadio San Siro di Milano, Laura Pausini è pronta a bissare un tale successo con un secondo capitolo che per l’occasione si preannuncia diversificato per il mercato italiano ed internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

