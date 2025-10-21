Laura Pausini svela cover e data di uscita del nuovo album Io Canto 2 Yo Canto 2 | uscirà nei primi mesi del 2026
Laura Pausini ha svelato la copertina ufficiale del nuovo album “IO CANTO 2 YO CANTO 2” in uscita nei primi mesi del 2026. La voce de “La solitudine” ha sorpreso ancora una volta i fans e il suo pubblico rivelando alcuni dettagli sul nuovo attesissimo progetto discografico. Laura Pausini, cover – copertina e data di uscita di IO CANTO 2 YO CANTO 2. Dopo l’uscita de “ La mia storia tra le dita “, Laura Pausini ha svelato sui profili social ufficiali la copertina del nuovo album di cover. A distanza di 20 anni dall’uscita di “Io Canto 1 Yo Canto 1”, uno degli album di cover più venduti della storia della musica italiana con un concerto – evento allo Stadio San Siro di Milano, Laura Pausini è pronta a bissare un tale successo con un secondo capitolo che per l’occasione si preannuncia diversificato per il mercato italiano ed internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altre letture consigliate
Mi intristiscono parecchio i fan piagnucolanti di Laura Pausini, ma quelli dei CCCP li trovo davvero agghiaccianti - facebook.com Vai su Facebook
La promo di LMSTLD sta per terminare in Italia ( per più info @Laura4uOfficial ) ma stiamo per arrivare Portogallo Francia Spagna México Florida! Il 2 ottobre non è che per caso siete ad Atene anche voi? - X Vai su X
''E’ stata la scintilla del nostro incontro'': Paola Cortellesi parla della sua grande amicizia con Laura Pausini - ''E’ stata la scintilla del nostro incontro'': Paola Cortellesi parla della sua grande amicizia con Laura Pausini ... Riporta gossip.it
Pagina 3 | Pausini e Ibra, che show: Laura ritrova le amiche di sempre, Zlatan confessa che Gattuso... - Intervistati da Silvia Toffanin nella prima puntata della nuova stagione di "This is me", la star romagnola e il campione svedese danno spettacolo ... Si legge su corrieredellosport.it
Pettinelli sulla cover di 'La mia storia tra le dita' di Pausini: 'Grignani è un rosicone' - Anna Pettinelli commenta la querelle tra Laura Pausini e Gianluca Grignani sulla cover di La mia storia tra le dita. it.blastingnews.com scrive