Laura Chiatti | Mi hanno diagnosticato l' ADHD

Di ADHD, ovvero del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, si parla spesso in età pediatrica ma poco in età adulta. Eppure, secondo StateofMind, il 2,8% della popolazione adulta convive con questo disturbo, che spesso viene scoperto dopo i 30 anni. Ad avere ricevuto una diagnosi tardiva è l'attrice Laura Chiatti che, attraverso la sua pagina Instagram, ha parlato apertamente della patologia, convinta del potere della condivisione. "Scrivo questo post perché, dopo una mia stories sull'ADHD, in tanti mi avete chiesto di parlarne, ma non è semplice per me", ha esordito Laura Chiatti, condividendo la sua esperienza personale e parlando della diagnosi ricevuta nel 2023: "Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso, ma la conferma è arrivata solo due anni fa e ancora oggi sto cercando di farci pace ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

