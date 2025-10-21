Laura Chiatti lascia tutti senza parole | ecco il disturbo di cui soffre È stancante un peso invisibile

Nel mondo dello spettacolo si è abituati a vedere solo il lato scintillante dei protagonisti, ma a volte sono proprio loro a decidere di mostrare ciò che si cela dietro i riflettori. È il caso di Laura Chiatti, che ha scelto di raccontarsi in modo inedito e sincero, rivelando pubblicamente una parte molto intima della propria quotidianità. Un post pubblicato su Instagram ha acceso l’attenzione di migliaia di persone: l’attrice ha infatti svelato di convivere con una condizione spesso fraintesa e banalizzata, ma che segna profondamente chi la vive. La sua testimonianza è diventata un modo per dare voce a chi si sente “fuori ritmo” e cerca ogni giorno un proprio equilibrio nel caos. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Laura Chiatti lascia tutti senza parole: ecco il disturbo di cui soffre «È stancante, un peso invisibile»

Laura Chiatti e l'ADHD: "La conferma è arrivata due anni fa, ancora oggi sto cercando di farci pace" - Laura Chiatti ha voluto parlare per la prima volta apertamente di ADHD, "un disturbo del neurosviluppo" - Si legge su today.it

Laura Chiatti: "Mi hanno diagnosticato l'ADHD" - Su Instagram l'attrice ha parlato apertamente del disturbo che le è stato diagnosticato due anni fa Di ADHD, ovvero del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, si parla spesso in età pediatr ... msn.com scrive