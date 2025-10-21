Latitante da oltre un anno arrestato 35enne attiguo al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Marasco era sfuggito a un blitz nell'agosto del 2024. Dopo aver passato gran parte della latitanza in Spagna, il 35enne è stato arrestato ieri a Qualiano, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

latitante oltre anno arrestatoCondannato a 4 anni e 11 mesi, latitante arrestato a Castenedolo - L’uomo, un 56enne residente ad Alessandria, è stato portato a Canton Mombello. Si legge su giornaledibrescia.it

latitante oltre anno arrestatoArrestato a Comiso il latitante Gianfranco Stracquadaini, perché era tra i ricercati di massima pericolosità - Latitante arrestato a Comiso: Stracquadaini catturato dopo un anno e mezzo di fuga per tentato omicidio e reati mafiosi. virgilio.it scrive

Arrestato a Brescia latitante pakistano ricercato per omicidio - E' acuusato di avere ucciso un complice, freddato durante uno scontro a fuoco ad un posto di blocco in Paki ... Lo riporta quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Latitante Oltre Anno Arrestato