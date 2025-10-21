Latitante da oltre un anno arrestato 35enne attiguo al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta

Alessandro Marasco era sfuggito a un blitz nell'agosto del 2024. Dopo aver passato gran parte della latitanza in Spagna, il 35enne è stato arrestato ieri a Qualiano, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

