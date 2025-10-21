Latina tirapugni e 8 fumogeni nell’auto di due ultras | fermati prima delle partite a Formia e Terracina

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ultras del Latina Calcio denunciati per possesso di tirapugni e fumogeni prima di due partite a rischio a Formia e Terracina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

latina tirapugni e 8 fumogeni nell8217auto di due ultras fermati prima delle partite a formia e terracina

© Notizie.virgilio.it - Latina, tirapugni e 8 fumogeni nell’auto di due ultras: fermati prima delle partite a Formia e Terracina

Approfondisci con queste news

latina tirapugni 8 fumogeniLatina, tirapugni e 8 fumogeni nell’auto di due ultras: fermati prima delle partite a Formia e Terracina - Due ultras del Latina Calcio denunciati per possesso di tirapugni e fumogeni prima di due partite a rischio a Formia e Terracina. Segnala virgilio.it

latina tirapugni 8 fumogeniLatina, due ultras denunciati: trovati con tirapugni e fumogeni - partita: sequestrati otto fumogeni e altri oggetti atti ad offendere. Secondo latinaoggi.eu

latina tirapugni 8 fumogeniDai fumogeni ai tirapugni, denunciati due ultras del Latina Calcio - La polizia di Latina ha denunciato in stato di libertà due giovani appartenenti a gruppi ultras del Latina Calcio, trovati in possesso di tirapugni, otto ... h24notizie.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Latina Tirapugni 8 Fumogeni