Latina Comics & Games conquista tutti | oltre 30mila visitatori per il festival in centro

Latina Comics & Games conquista tutti: è stato un vero successo la prima edizione della manifestazione che, superando ogni più ottimistica aspettativa, ha portato in centro oltre 30mila visitatori in tre giorni di incontri, laboratori, spettacoli, mostre e spazi interattivi.Il festival. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? LATINA | Boom di presenze per la prima edizione di “Latina Comics & Games”: oltre 30mila visitatori tra fumetti, cosplay e cultura pop - facebook.com Vai su Facebook

Per gli amici del Lazio questo weekend arriva il Latina Comics & Games, nel bel centro storico per Tre giorni imperdibili tra fumetti, videogiochi, cosplay, giochi da tavolo, mostre, ospiti speciali e tantissime sorprese per grandi e piccoli. https://facebook.com/prof - X Vai su X

Latina vivrà la magia del fumetto: arriva Latina Comics & Games 2025 - Durante la conferenza stampa di questa mattina gli organizzatori hanno anticipato un cartellone ricco di incontri ... Come scrive latinaoggi.eu

Latina Comics & Games, presentata la prima edizione: tre giorni di fumetto, arte e cultura pop (17–19 ottobre) - Presentato il programma di Latina Comics & Games (17–19 ottobre 2025): scuole protagoniste il venerdì, autori e laboratori nel weekend, esperienze VR e laser tag, panel e performance ... latinaquotidiano.it scrive

Latina Comics & Games: un weekend da non perdere - Sabato 18 ottobre la manifestazione continua con diversi appuntamenti che coinvolgono La Feltrinelli di Latina che, a partire dalle 10, organizza delle v ... Scrive latinaoggi.eu