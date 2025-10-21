Latina Comics & Games conquista tutti | oltre 30mila visitatori per il festival in centro

Latina Comics & Games conquista tutti: è stato un vero successo la prima edizione della manifestazione che, superando ogni più ottimistica aspettativa, ha portato in centro oltre 30mila visitatori in tre giorni di incontri, laboratori, spettacoli, mostre e spazi interattivi.Il festival. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

