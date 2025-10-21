L' associazione carabinieri di Castiglion Fiorentino compie 90 anni Le celebrazioni

L'Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) sezione di Castiglion Fiorentino compie 90 anni. E domenica, per festeggiare la ricorrenza, è prevista la Santa Messa nella chiesa della Collegiata, ore 11.00, e a seguire il pranzo sociale. Si tratta di una delle più longeve associazioni di Castiglion. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it