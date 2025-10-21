L’assessore Onorato lancia la rete civica con Salis e Manfredi E la benedizione di Conte
Il parterre è politicamente ’pesante’, con i sindaci di tre grandi città amministrate dal centrosinistra, Roberto Gualtieri, Gaetano Manfredi e Silvia Salis. A riunirli all’Hotel Parco dei Principi di Roma è Alessandro Onorato (foto con Salis), assessore al Turismo capitolino che ha avviato da mesi il lavoro per costruire la "gamba centrista", "riformista" o "moderata" del campo largo. Gualtieri tenta di rassicurare tutti gli aspiranti ‘federatori’: "Questo non è togliere spazio a qualcuno, ma allargarlo per tutti. Vogliamo vincere le elezioni e governare bene il Paese". Parole sottolineate dall’applauso della platea, incluso Giuseppe Conte, ospite a sorpresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
