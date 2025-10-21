La 80ª Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo ha richiamato una partecipazione straordinaria di imprenditori, autorità e rappresentanti del mondo economico e istituzionale, riuniti per celebrare gli 80 anni di fondazione dell’Associazione (1945–2025). Un appuntamento denso di emozione e significato, alla presenza del presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, che ha rappresentato non solo un omaggio alla storia e ai valori dell’artigianato bergamasco, ma anche il primo importante momento pubblico della presidenza di Lorenzo Pinetti. Sotto il titolo ‘Costruttori di Cultura e Valori del territorio’, l’evento ha offerto l’occasione per riflettere sul ruolo dell’impresa artigiana nella società contemporanea e sulle sfide che attendono le nuove generazioni, protagoniste del futuro dell’artigianato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “L’artigianato del futuro ha bisogno di giovani”