L' arte materica del cesenate Mattia Vernocchi in mostra all' Ex Bar Cristina
Un grande nido di 2 metri e mezzo per 140 centimetri è al centro della mostra di Matteo Vernocchi che inaugurerà il 25 ottobre alle 18 all'ex Bar Cristina, la galleria di quartiere di Porta Figarola. L'esposizione che si intitola, per l'appunto, Nidus, è stata curata da Lorenzo Kruger, artista a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 4 ottobre torna “L’Aquila Contemporanea” con visite allo studio di Pierpaolo Mancinelli e al MUSPAC, tra arte digitale, materica e collezioni internazionali #laquilacontemporanea #muspac - facebook.com Vai su Facebook
L’arte di Mattia Moreni. Viaggio in mostra tra i musei dell’Emilia Romagna - Pare quindi ideale per celebrare l’artista Mattia Moreni, una mostra itinerante, la più ampia ... Scrive quotidiano.net