L'Arsenal lascia l'Atletico Madrid senza acqua dopo gli allenamenti | scoppia il caos in Champions

Una brutta disavventura vissuta dai giocatori dell'Atletico Madrid nello stadio inglese, lasciati senza l'acqua calda: presentato un reclamo formale contro l'Arsenal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

PONZANO (TV) - VA AL MERCATO E LASCIA IL GAS ACCESO: CONDOMINIO IN FIAMME, 5 INTOSSICATI Paura a Ponzano Veneto. Anziana va al mercato e dimentica la pentola sul fornello: condominio in fiamme. Cinque persone intossicate, trenta evacuat - facebook.com Vai su Facebook

Ferrovie: "Dream of the Desert", il mockup lascia l’Italia, la carrozza cinque stelle salpa da Gioia Tauro verso Gedda - X Vai su X

L’Arsenal lascia l’Atletico Madrid senza acqua dopo gli allenamenti: scoppia il caos in Champions - La trasferta dell'Atletico Madrid a Londra è cominciata con i peggiori presagi: dopo aver svolto la rifinitura allo stadio dell'Arsenal i giocatori si sono accorti che non avevano a disposizione ... Come scrive fanpage.it

SIMEONE Champions League: Arsenal vs Atlético Madrid, la Sfida tra lo Spettacolo di Arteta e il Muro di Simeone - I precedenti tra queste due formazioni (su tutti la semifinale di Europa League 2018) sono un monito per l’Arsenal: i match contro l’Atlético tendono a essere bloccati e a basso punteggio. Segnala statoquotidiano.it

Pronostico Arsenal-Atletico Madrid: gli inglesi riscrivono la storia - Atletico Madrid è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it