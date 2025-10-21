L'Arsenal lascia l'Atletico Madrid senza acqua dopo gli allenamenti | scoppia il caos in Champions

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una brutta disavventura vissuta dai giocatori dell'Atletico Madrid nello stadio inglese, lasciati senza l'acqua calda: presentato un reclamo formale contro l'Arsenal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

arsenal lascia atletico madridL’Arsenal lascia l’Atletico Madrid senza acqua dopo gli allenamenti: scoppia il caos in Champions - La trasferta dell'Atletico Madrid a Londra è cominciata con i peggiori presagi: dopo aver svolto la rifinitura allo stadio dell'Arsenal i giocatori si sono accorti che non avevano a disposizione ... Come scrive fanpage.it

arsenal lascia atletico madridSIMEONE Champions League: Arsenal vs Atlético Madrid, la Sfida tra lo Spettacolo di Arteta e il Muro di Simeone - I precedenti tra queste due formazioni (su tutti la semifinale di Europa League 2018) sono un monito per l’Arsenal: i match contro l’Atlético tendono a essere bloccati e a basso punteggio. Segnala statoquotidiano.it

arsenal lascia atletico madridPronostico Arsenal-Atletico Madrid: gli inglesi riscrivono la storia - Atletico Madrid è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Arsenal Lascia Atletico Madrid