L' arrivo in carcere di Sarkozy

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è entrato in automobile nel carcere della Santé, passando tra una folla di sostenitori e amici, con i giornalisti, tenuta a distanza da uno schieramento di polizia. Con lui, uno degli avvocati che lo difende, Christophe Ingrain, che ha lasciato il suo cliente per uscire dal carcere in auto e rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'arrivo in carcere di Sarkozy

