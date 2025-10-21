L’arrivo del Luna Park rivoluziona la viabilità
·Non solo ordinanze per impedire disordini in tutta l’area, ma anche interventi sulla viabilità, resi indispensabili dalle dimensioni particolari dell’evento. L’arrivo in città del Luna Park di piazza Primo maggio – presentato in anteprima nell’ultimo fine settimana, ma chiuso sino a domani per ultimare l’installazione di tutte le attrazioni – comporta infatti alcune modifiche alla circolazione. Fra le modifiche alla viabilità principali, attive sino al 16 novembre, vanno ricordati il divieto di transito in via per San Vittore Olona dalle 14 alle 7.30 del giorno successivo da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
