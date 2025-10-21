L' aria che tira Gasparri sfoggia Libero in favor di telecamera | panico a La7
A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena un acceso scontro tra Antonello Caporale e Maurizio Gasparri. Il tema? I continui scontri in piazza durante le manifestazioni "pacifiche" per protestare contro la pace in Medio Oriente, In studio è intervenuto Maurizio Gasparri che ha ricordato agli altri ospiti della trasmissione che in quei cortei che anche qualcuno che pratica la violenza. "Guardi, alle manifestazioni ci va anche Hannoun. A Milano sabato uno ha detto che hanno fatto morire i palestinesi. Capora', i giornali leggili oltre a scriverli! ", ha detto Gasparri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
