L' Arabia ha già stancato? Da Kessie a Demiral gli 8 big nostalgici dell' Europa e della Serie A

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti giocatori che andarono via negli anni passati a colpi di petrodollari e per ingaggi faraonici sono in scadenza: ecco una panoramica dei nomi più appetibili, anche per il nostro campionato . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

