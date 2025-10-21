L’appello di Europa Radicale per uno scudo aereo per l’Ucraina e per l’Europa

Oggi, alle 11,30, presso la Sala Isma del Senato a Roma (Piazza Capranica 72) sarà presentato l’appello per uno scudo protettivo sui cieli dell’Ucraina promosso da Europa Radicale. Ne parleranno con Igor Boni, coordinatore di Europa Radicale, lo storico militare Gregory Alegi, la segretaria generale della Federazione italiana per i diritti umani (Fidu), Eleonora Mongelli e i senatori Marco Lombardo (Azione) e Filippo Sensi (Pd). Negli ultimi mesi vi sono state numerose e ripetute incursioni di aerei e droni russi nello spazio aereo di molti stati europei. Sono state sufficienti poche azioni dimostrative per suscitare un senso angoscioso di vulnerabilità, anche in Paesi la cui distanza dai confini russi dava all’opinione pubblica un illusorio senso di sicurezza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’appello di Europa Radicale per uno scudo aereo per l’Ucraina e per l’Europa

