L' appartamento trasformato nel market della droga e le dosi nascoste nei vasi

21 ott 2025

La casa dove si erano trasferiti da alcuni giorni trasformata in una sorta di market della droga. Gli agenti della polizia locale di Meda, supportati dai colleghi di Bovisio Masciago, quando sono entrati hanno trovato cocaina, metanfetamina e droghe sintetiche. Sostanze nascoste anche nei vasi.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

