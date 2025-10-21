L' annuncio di investimenti sicuri in criptovalute poi la truffa | recuperati 3mila euro

Ferraratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna 40enne della provincia di Parma è rimasta vittima di una sofisticata truffa online che rischiava di costarle migliaia di euro. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di Porto Garibaldi, però, gran parte della somma è stata recuperata.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

