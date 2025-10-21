' L’anno all’estero quello vero' – Incontro intercultura al Centro Poliedro di Pontedera

Venerdì 25 ottobre alle ore 17, presso il Centro Poliedro di Pontedera, si terrà l’incontro “L’anno allestero. Quello vero.”, organizzato da Intercultura per presentare i programmi di studio all’estero rivolti agli studenti delle scuole superiori. Le iscrizioni al concorso per l’anno scolastico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

