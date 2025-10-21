Landini dà i numeri sul fiscal drag

Ilfoglio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 La lezione per Maurizio Landini, e tutta la classe dirigente italiana, è che nel dibattito pubblico puoi anche diffondere in continuazione dati sballati ma non puoi permetterti di usa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

landini d224 i numeri sul fiscal drag

© Ilfoglio.it - Landini dà i numeri sul fiscal drag

News recenti che potrebbero piacerti

landini d224 numeri fiscalLandini dà i numeri sul fiscal drag - Dopo aver chiamato "cortigiana" la premier Meloni, il segretario della Cgil torna nella sua zona di comfort: sparare cifre su lavoro e fisco ... Secondo ilfoglio.it

Fiscal drag, Landini: “Il Governo dovrebbe restituire mille euro a ogni lavoratore” - La Cgil chiede al governo di restituire mille euro in media a pensionati e lavoratori, ovvero “le tasse in più pagate in questi anni per effetto del drenaggio fiscale: 24 miliardi di maggiore Irpef”. Scrive blitzquotidiano.it

Landini e il fiscal drag, storia di una mistificazione (o di un'incomprensione) - Il leader della Cgil chiede al governo di restiturie a tutti i lavoratori 24 miliardi di drenaggio fiscale: ma il governo ne ha già distribuiti 18 miliardi ai più poveri. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Landini D224 Numeri Fiscal