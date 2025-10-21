L’Ancona punta in alto con una difesa di ferro Arrivano due derby il primo in Coppa Italia

Con il successo sull’ UniPomezia l’ Ancona sale a quota 19 punti in classifica, seconda solo dietro all’ Ostiamare. Con 19 punti i dorici sarebbero primi insieme al Chievo nel girone B, primi anche nel C alla pari con il Treviso e nel D insieme al Lentigione, come pure nel girone E con Siena e Grosseto, ma largamente al comando pure nel girone I, quello calabro-siciliano. Guiderebbero la classifica, più o meno in compagnia, in cinque gironi su nove. Ma non nel girone F, dove domina l’Ostiamare, finora a punteggio pieno. Negli altri raggruppamenti di serie D, infatti, non esiste un’altra squadra che abbia vinto otto partite su otto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

