Con il successo sull' UniPomezia l' Ancona sale a quota 19 punti in classifica, seconda solo dietro all' Ostiamare. Con 19 punti i dorici sarebbero primi insieme al Chievo nel girone B, primi anche nel C alla pari con il Treviso e nel D insieme al Lentigione, come pure nel girone E con Siena e Grosseto, ma largamente al comando pure nel girone I, quello calabro-siciliano. Guiderebbero la classifica, più o meno in compagnia, in cinque gironi su nove. Ma non nel girone F, dove domina l'Ostiamare, finora a punteggio pieno. Negli altri raggruppamenti di serie D, infatti, non esiste un'altra squadra che abbia vinto otto partite su otto.

L'Ancona punta in alto con una difesa di ferro. Arrivano due derby, il primo in Coppa Italia