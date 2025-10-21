Lanciato dal finestrino di un'auto in corsa e poi abbandonato in canile | Jacky merita un lieto fine

Lanciato dal finestrino di un’auto in corsa e abbandonato due volte, il cane Jacky cerca ora una famiglia che lo ami e non lo tradisca più. È dolce, equilibrato, abituato al guinzaglio e si trova in provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Sulmona. Solo tre giorni fa l’uomo era stato bloccato dopo aver lanciato dal finestrino dell’auto un involucro contenente circa 70 grammi di cocaina, episodio che aveva portato al primo arresto #ilcentro #droga Vai su Facebook

Lanciato dal finestrino di un’auto in corsa e poi abbandonato in canile: “Jacky merita un lieto fine” - Lanciato dal finestrino di un’auto in corsa e abbandonato due volte, il cane Jacky cerca ora una famiglia che lo ami e non lo tradisca più ... fanpage.it scrive

Lancia il gatto dall’auto in corsa e scappa. Un passante lo salva: «Lo adotto» - Volevano liberarsi di un bel gattone che, probabilmente, avevano da anni visto che non era affatto un cucciolo. Da ilgazzettino.it

Cagnolino lanciato da un’auto in corsa: salvato da una passante, è tornato a casa - Un meticcio lanciato fuori dal finestrino di un auto: è accaduto lunedì 27 gennaio sulla strada che porta verso la zona industriale di Credaro. Da ecodibergamo.it