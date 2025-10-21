Lanciato dal finestrino di un'auto in corsa e poi abbandonato in canile | Jacky merita un lieto fine

Fanpage.it | 21 ott 2025

Lanciato dal finestrino di un’auto in corsa e abbandonato due volte, il cane Jacky cerca ora una famiglia che lo ami e non lo tradisca più. È dolce, equilibrato, abituato al guinzaglio e si trova in provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

