Lancette indietro | l’ora solare riapre il confronto su salute ed energia

Stanotte le lancette torneranno indietro di un’ora e la luce del mattino sembrerà più vicina. Un gesto minuto, eppure capace di toccare sonno, umore, abitudini. Mentre l’Europa discute se abolire i doppi cambi, medici e scienziati ricordano che per il corpo non esistono “semplici formalità”: ogni spostamento pesa. Un’ora indietro, molte domande Nella notte tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lancette indietro: l’ora solare riapre il confronto su salute ed energia

Altre letture consigliate

Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna l’ora solare: alle 3:00 lancette dell’orologio indietro di un’ora - facebook.com Vai su Facebook

Lancette indietro di un'ora, si torna all'ora solare https://ift.tt/3DAwiG9 https://ift.tt/5EXNgZn - X Vai su X

Nel weekend torna l’ora solare: sabato notte lancette indietro - Con il ritorno dell'ora solare recuperiamo sessanta minuti di sonno, ma verrà buio più presto, con effetti sull’umore e sul benessere. Come scrive msn.com

Ritorna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra il 25 e il 26 ottobre - Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando così alle 2. Segnala ecodibergamo.it

Lancette indietro di un'ora, si torna all'ora solare - Domenica 26 ottobre 2025 sarà necessario sistemare gli orologi: ci sarà un'ora di luce in più la mattina ma la sera farà buio prima. Lo riporta palermotoday.it