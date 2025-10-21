Lancette indietro di un' ora si torna all' ora solare
Ancora pochi giorni e sarà tempo di spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3 del mattino, scatterà il cambio con il ritorno all’ora solare: le lancette dovranno essere riportate indietro di un’ora, quindi saranno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna l’ora solare in Italia Quando le lancette dei nostri orologi andranno spostate di un’ora indietro: https://fanpa.ge/kBCNs Vai su Facebook
Torna l'ora solare: lancette indietro di un'ora https://ift.tt/61agBTe https://ift.tt/mT9dnXc - X Vai su X
Torna l’ora solare: quando spostare le lancette dell’orologio e gli effetti sul cambio d’ora - Lancette indietro di un'ora, ma il cambio d'ora influisce su salute, bollette e ambiente. Si legge su meteo.it
Torna l’ora solare: il prossimo week-end lancette indietro di 60 minuti - Tra sabato 25 e domenica 26 si potrà dormire un’ora in più. Segnala laprovinciadibiella.it
Torna l’ora solare: più buio, meno luce e qualche effetto collaterale - Il ritorno all’ora solare porta risparmi in bolletta ma può influire su umore, sonno e produttività. Da agro24.it