Lampedusa stagione record per la tartaruga Caretta caretta | 20 nidi e oltre 1500 piccoli nati

Si è conclusa sull’isola di Lampedusa la stagione riproduttiva 2025 della tartaruga marina Caretta caretta, un anno da record con 20 nidi deposti e 1503 piccoli nati. I nidi sono stati individuati e monitorati dal personale della Riserva naturale Isola di Lampedusa, gestita da Legambiente Sicilia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

