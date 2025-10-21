Lampedusa sbarcati 286 migranti
Sulle imbarcazioni viaggiavano guineani, ghanesi, nigeriani, pakistani, egiziani, somali ed eritrei, che hanno detto di essere partiti dalla Libia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altre letture consigliate
Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo. Due migranti sono morti e altri quattordici sono in condizioni critiche, tre dei quali intubati, dopo essere stati soccorsi al largo di Lampedusa. I migranti e i due cadaveri sono stati sbarcati sul molo di Favarolo, d - facebook.com Vai su Facebook
#Migranti Soccorse dalle motovedette, 14 persone sono arrivate a #Lampedusa in gravi condizioni per le esalazioni di carburante: 3 sono state intubate; saranno trasferite in elicottero in strutture attrezzate. Sul barcone erano in 85; sbarcati anche 2 cadaveri. - X Vai su X
A Lampedusa arrivati 286 migranti su 4 barche - Su tre imbarcazione viaggiavano guineani, ghanesi, nigeriani, pakistani, egiziani, somali ed eritrei, che hanno detto di essere partiti da Zawya e Tajoura, in Libia. Lo riporta ansa.it
Migranti, quattro sbarchi a Lampedusa: quasi 500 nell’hotspot - Quattro sbarchi, con un totale di 286 migranti, sono avvenuti tra la notte e la mattinata a Lampedusa. grandangoloagrigento.it scrive
Arrivati a Lampedusa 286 migranti, viaggiavano su 4 barche - Dalla nottata sono arrivati a Lampedusa 286 migranti su quattro barche intercettate dalle motovedette di Guardia di finanza, Frontex e Capitaneria. Riporta msn.com