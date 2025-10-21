Lampade votive gratis per la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti
In vista della Festa di Ognissanti e della Commemorazione di tutti i Defunti, l’amministrazione comunale di Caiazzo in sinergia con l’assessore delegato Tommaso Pannone, rinnova anche quest’anno l’iniziativa “Luce per i nostri cari”. Il progetto prevede l’installazione gratuita delle lampade. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
Avviso per i Cittadini Modalità di pagamento delle lampade votive del Cimitero di Monasterace. - facebook.com Vai su Facebook
Festa San Francesco di Paola, oggi l'accensione della lampada votiva | IL PROGRAMMA COMPLETO - Sebbene la memoria liturgica sia il 2 aprile, la città di Paola festeggia solennemente il suo Santo i primi giorni di maggio, con conclusione giorno 4. Da cosenzachannel.it
Festa di San Francesco: Assisi, la Cei offre l’olio per la lampada votiva - In occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, l’olio che alimenterà la lampada votiva che arde ininterrottamente presso la Tomba del Santo sarà offerto ... Lo riporta agensir.it
Festa di San Francesco: Assisi, il 4 ottobre Mattarella accenderà la Lampada votiva e terrà il tradizionale Messaggio alla Nazione - In occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, quest’anno sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a nome di tutti gli italiani, ad accendere nella chiesa ... Come scrive agensir.it