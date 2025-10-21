L' amministrazione di Pianella investe fondi sulle famiglie in difficoltà per le attività sportive dei figli
Con un bando per contributi a famiglie in difficoltà economica o con disabile per le attività sportive dei figli, il Comune di Pianella tende una mano ai cittadini più fragili confermando l'importanza delle attività sportive per i giovani. Il bando riguarda le rette sportive sostenute da famiglie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
