L' amministrazione di Pianella investe fondi sulle famiglie in difficoltà per le attività sportive dei figli

Ilpescara.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un bando per contributi a famiglie in difficoltà economica o con disabile per le attività sportive dei figli, il Comune di Pianella tende una mano ai cittadini più fragili confermando l'importanza delle attività sportive per i giovani. Il bando riguarda le rette sportive sostenute da famiglie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Amministrazione Pianella Investe Fondi