L’amico di Gianmarco Steri prende in giro Ciro Solimeno e a Martina canta Bella senz’anima

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enzakkione, amico di Gianmarco Steri, interviene a gamba tesa nel triangolo tra il barbiere romano, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Commentando gli ultimi sviluppi della vicenda, prende in giro il campano intonando le parole di “Bella senzanima” di Riccardo Cocciante, un brano che vanta già un illustre precedente televisivo nel mondo dei programmi condotti da Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

