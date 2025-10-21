L’alternativa di Buriani | Associazioni e spazi ecco due sedi idonee

Era solo questione di tempo. La querelle legata alle sedi delle associazioni – che vede da una parte il Comune e dall’altra il Csv (che ha lanciato un appello sottoscritto da una novantina di soggetti) – è diventata un caso politico che approderà in Consiglio Comunale per mezzo del question time presentato dal capogruppo dem, Massimo Buriani. L’elemento di novità, però, è che per la prima volta qualcuno si incarica – al di là della polemica – di individuare una sede alternativa per le associazioni. Infatti, il presidente del gruppo consiliare Pd chiede al Comune se "abbia intenzione o meno di destinare parte degli spazi oggi disponibili nello stabile di via Ortigara 11 e viale IV Novembre 9, oppure in via di essere liberati dopo il trasloco del Centro per l’Impiego, alla Casa del Volontariato e ad altre realtà associative cui è stato intimato di abbandonare a breve le sedi che utilizzavano da decenni, al fine di garantire la continuità ed efficacia di attività fondamentali per la coesione sociale della comunità ferrarese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

