L’allenatore di serie A ricoverato in ospedale | grande preoccupazione

"Ricoverato in ospedale". Choc per l'allenatore di serie A: cos'è successo – L'allenatore del Bologna è stato ricoverato presso il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi a causa di una polmonite batterica. La notizia, resa pubblica nella serata di lunedì, ha destato preoccupazione tra tifosi e osservatori del campionato, considerando il momento positivo della squadra emiliana nelle posizioni alte della classifica di Serie A. La società ha diffuso una nota in cui rassicura sull'andamento delle condizioni di salute del tecnico: "Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia

