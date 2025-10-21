L'allenatore dell'Olympiakos sdegnato con l'arbitro a Barcellona | Ci stanno derubando Finisce 6-1
Champions League, furia Olympiakos dopo il 6-1 col Barcellona: espulsione discutibile e gol annullato, Mendilibar esplode in panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
