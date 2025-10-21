L' allarme di Lorefice | Palermo rischia di essere di nuovo in preda alla mafia

"Il centro della città è ogni uomo e donna. Le periferie le creano coloro che hanno dimenticato questo principio. E dove l'umanità viene oppressa, non può non esserci la Chiesa". Cosi l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nella chiesa di San Gaetano, a Brancaccio, durante la messa di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il grido d'allarme del vescovo Lorefice: «Palermo rischia di essere di nuovo in preda alla mafia» - «Oggi, come negli anni '90, si torna a sparare e a uccidere per strada, per altri motivi, ma rivelando una radice comune.

