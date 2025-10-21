L’Albo d’Oro dell’Istituto Munari accoglie altri 14 studenti meritevoli

Tempo di lettura: 2 minuti “Fiero di avere ragazzi come voi nella nostra comunità”. È quanto ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico nel corso della premiazione degli studenti meritevoli dell’Istituto Munari. Si tratta di 14 ragazzi che si sono diplomati con 100 e 100 e lode acquisendo il diritto ad entrare nell’Albo d’Oro della scuola, istituito l’anno scorso dalla dirigente scolastica Lea Vitolo. “Questi giovani sono la dimostrazione di impegno e talento, un esempio per le nuove generazioni – ha spiegato la preside – ed un ringraziamento va ai genitori, ai docenti ed al personale ATA per come hanno contribuito nella loro crescita culturale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

