Lainate-Arese chiude per cinque notti l’uscita dell’A8 | modifiche alla viabilità e percorsi alternativi

Ilnotiziario.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi in vista per gli automobilisti che nei prossimi giorni viaggeranno lungo l’autostrada A8 Milano–Varese. Autostrade per l’Italia ha infatti annunciato la chiusura notturna del ramo di uscita dello svincolo di Lainate-Arese, per chi arriva da Milano, a causa di lavori di manutenzione programmata. Chiusura autostrada Milano-Varese allo svincolo di Arese La chiusura scatterà a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Altre letture consigliate

lainate arese chiude cinqueLainate-Arese, chiude per cinque notti l’uscita dell’A8: modifiche alla viabilità e percorsi alternativi - Disagi in vista per gli automobilisti che nei prossimi giorni viaggeranno lungo l’autostrada A8 Milano–Varese. Secondo ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Lainate Arese Chiude Cinque