Laila Al Habash il racconto track by track del nuovo album Tempo
Il racconto delle dodici tracce che compongono Tempo, il nuovo album della cantautrice Laila Al Habash. È disponibile da venerdì 24 ottobre Tempo (Undamento under exclusive license M.A.S.T.Believe), il nuovo album di Laila Al Habash. L’artista canta mescolando la lingua italiana, quella inglese e quella araba. Laila, nata a Roma, è di origine palestinese da parte di padre. “ Tempo è un disco che mi è stato suggerito, letteralmente, in un sogno. Mi sono sognata mentre dicevo che il mio disco si sarebbe chiamato così, perché il tempo è una cosa che abbiamo tutti gratis, ma che nessuno sa spendere bene. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
