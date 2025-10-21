L' agricoltura pugliese regge l' aumento dei costi di produzione | Saldo attivo dello 0,23% per le imprese

I numeri sono in controtendenza rispetto al dato nazionale che segna una leggera flessione. Il saldo delle imprese agricole in Puglia è in attivo, segna un +0,23%, nonostante il mix micidiale dell’aumento dei costi di produzione e del clima pazzo che continua a mettere a rischio i raccolti. È. 🔗 Leggi su Baritoday.it

