Lago di Como Villa Làrio | nuovo riconoscimento per il ristorante guidato da chef Maci

Villa Bianca, il ristorante di Villa Làrio, a Pognana sul Lago di Como, guidato dallo chef comasco Davide Maci, ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento entrando per la prima volta nel prestigioso tomo gastronomico italiano con ben 2 Forchette. Un premio d'eccellenza ricevuto durante la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?Mangia, Brinda, Spaventa. Repeat.? Halloween Dinner Party @ Giulietta al Lago, Como 31•10•2025 ?Cena a tema dalle 20:00 con un menù pensato per la serata, musica e drink fino a tarda notte! Prenota il tuo tavolo… se hai il coraggio Vai su Facebook

Il parco nel borgo magico sul Lago di Como si trasforma in una fiaba di Natale: luci, installazioni, elfi, golosità - Sul Lago di Como scatta il countdown delle Feste e il borgo di Varenna si accende di luci e magia con l’apertura di Villa Cipressi Christmas Garden. Segnala comozero.it

Ville e Musei del Lago di Como: dal 20 al 26 ottobre 11 eccellenze lariane propongono un ricco calendario di eventi - com) Como, 16 ottobre 2025 – Dopo il successo dell’anno precedente, il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como torna a proporre un grande appuntamento per l’autunno 2025, con una ... Da mi-lorenteggio.com

Fedez ha venduto Villa Matilda sul Lago di Como, acquistata nel 2023 - Dopo le indiscrezioni smentite all'inizio dell'anno, l'ufficialità è arrivata in queste ore: Fedez è riuscito a vendere la lussuosa Villa Matilda, la dimora sul ... Secondo gazzetta.it