L’agente spinge affinché Star Defender si unisca

Notizia fresca giunta in redazione: Il Sunderland ha fatto un ottimo inizio per il tanto atteso ritorno in Premier League e già ci sono piani per costruire su questo facendo acquisti quando la finestra di trasferimento si riaprirà a gennaio. La difesa è un’area che potrebbe essere affrontata nella squadra di Regis Le Bris e attualmente c’è un accordo particolare su cui si sta lavorando. Durante l’estate, il Sunderland ha tentato di ingaggiare Jhon Lucumi, ma il Bologna ha bloccato l’affare perché non è riuscito a trovare un sostituto. Tuttavia, quel rifiuto non ha scoraggiato i dirigenti del club, che hanno chiarito di voler superare il limite a gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com