L' affondo di Irto sul personale sanitario | La Calabria arretra ancora dal centrodestra solo propaganda
Il segretario regionale del Pd Calabria, Nicola Irto, denuncia la grave situazione del servizio sanitario regionale, che continua a essere afflitto da una drammatica carenza di personale medico e infermieristico.Secondo Irto, l'ultimo rapporto Agenas sullo stato del personale smonta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sanità pubblica, Irto sui dati Agenas: «In Calabria personale ridotto e ospedali in affanno» - CATANZARO «L’ultimo rapporto Agenas sullo stato del personale smonta definitivamente la propaganda del centrodestra sulla sanità calabrese». Da corrieredellacalabria.it
Personale sanitario, incontro su sicurezza a Castrogno - La sicurezza all'interno della casa di pena circondariale di Castrogno, con particolare attenzione alla condizione di lavoro del personale sanitario, è stato il tema di un incontro che si è svolto ... ansa.it scrive
Aggredisce personale sanitario, arrestata a Bologna - I Carabinieri hanno arrestato una 39enne bolognese per una violenta aggressione al personale sanitario dell'ospedale Maggiore. Riporta ansa.it