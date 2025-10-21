Fatte le dovute proporzioni è come se qualcuno di noi in bici avesse fatto il giro del palazzo. In realtà si tratta di un aereo Swiss Air che da un paio di giorni gira intorno a Grottaglie ed altre zone del tarantino ma anche del brindisino. Nell’immagine di home page tratta da flightrader 24 di nota come il velivolo abbia compiuto, appunto, vari giri di sorvolo della zona. Perché? Curiosità e, per qualcuno, un briciolo di preoccupazione. In realtà non c’è di che preoccuparsi: piloti della compagnia svizzera sono impegnati in esercitazioni di atterraggio dell’Airbus A350. Quindi, più ne fanno meglio è. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - L’aereo che nel cielo del tarantino fa come il giro del palazzo Da un paio di giorni, nella zona di Grottaglie