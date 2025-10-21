Lady Kitty Spencer e le sorelle gemelle Amelia ed Eliza hanno incantato il British Museum di Londra con diamanti e abiti rosa eccentrici

L e sorelle Spencer insieme per un’esplosione di rosa. Lady Kitty Spencer e le sorelle gemelle Amelia ed Eliza hanno rubato la scena sul red carpet del primo Pink Ball del British Museum di Londra: l’evento che molti definiscono la risposta britannica al celebre Met Gala di New York. Una serata esclusiva, elegante e glamour, dove il mondo della moda, della società e della cultura si incontra per celebrare arte, design e patrimonio culturale. Il tema del Pink Ball? Ovviamente Barbie. Non tutti gli invitati hanno rispettato il dress code, ma le nipoti di Lady Diana lo hanno preso molto sul serio, sfoggiando abiti rosa eccentrici, scintillanti e assolutamente glamour. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lady Kitty Spencer e le sorelle gemelle Amelia ed Eliza hanno incantato il British Museum di Londra con diamanti e abiti rosa eccentrici

