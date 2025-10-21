Lady Gaga ne Il Diavolo Veste Prada 2 | il rumor clamoroso sul nuovo brano

La cantante Premio Oscar è entrata a far parte del cast del sequel nelle ultime settimane e pare stia preparando contemporaneamente un nuovo album diverso da qualsiasi cosa fatta prima in carriera Lady Gaga avrebbe girato una scena per Il diavolo veste Prada 2 in cui interpreta una canzone inedita, che dovrebbe apparire sia nella colonna sonora del film che nel suo prossimo album in studio ancora top secret. Secondo quanto riportato da Vanity Fair Italia, la scena con Gaga sarebbe stata uno dei momenti più discussi durante la produzione, in quanto combina la sua arte musicale con il mondo fashion dell'universo della pellicola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lady Gaga ne Il Diavolo Veste Prada 2: il rumor clamoroso sul nuovo brano

Contenuti che potrebbero interessarti

“Io sono la tua famiglia”. Lady Gaga comincia così, in italiano. “Mentre cantavo mi è venuto in mente che è così che si salutavano gli italoamericani che risiedevano a New York. Sono così orgogliosa e così onorata che la mia famiglia si sia trasferita dall’Italia al Vai su Facebook

Lady Gaga ringrazia Donatella Versace, tra il pubblico Elodie, Michele Bravi e Stefano De Martino https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/lady_gaga_fan_forum_donatella_versace_elodie_de_martino-424924920/?ref=twhl… - X Vai su X

Lady Gaga ne Il Diavolo Veste Prada 2: il rumor clamoroso sul nuovo brano - La cantante Premio Oscar è entrata a far parte del cast del sequel nelle ultime settimane e pare stia preparando contemporaneamente un nuovo album diverso da qualsiasi cosa fatta prima in carriera ... Si legge su movieplayer.it

Lady Gaga a Milano per Il Diavolo veste Prada 2: la popstar nel cast del film (nella parte di se stessa) - Lady Gaga ne Il Diavolo veste Prada 2: la popstar avvistata a Brera per le riprese del sequel più atteso del 2026 ... vogue.it scrive

Il Diavolo veste Prada 2, qual è il look delle comparse. E spunta Lady Gaga - Milano freme per le riprese de Il Diavolo veste Prada 2: le comparse sfoggiano look pazzeschi, mentre Lady Gaga è stata avvistata non lontano dal set. Si legge su dilei.it