Lady Gaga al Forum di Milano | quando l’opera pop diventa capolavoro teatrale
Domenica 19 e lunedì 20 ottobre 2025, l’ Unipol Forum di Assago è stato teatro di un evento che ha ridefinito i confini tra concerto e spettacolo teatrale. Dopo sette anni di assenza dai palcoscenici italiani, Stefani Joanne Angelina Germanotta ha fatto ritorno nella terra delle sue radici con un’opera che ha lasciato senza fiato i suoi Little Monsters e non solo. L’attesa è stata interminabile: biglietti esauriti in pochi minuti, fan accampati fuori dal Forum con le tende, social impazziti alla ricerca disperata di un posto qualsiasi per assistere allo show. E non poteva essere altrimenti per un’artista che ha trasformato la musica pop in arte pura, rivoluzionando il concetto stesso di performance dal vivo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
