ladri nel casolare portano via di tutto

UMBERTIDE – Ancora ladri di rame nelle campagne di Umbertide. Era accaduto nei mesi scorsi a Preggio ed ora succede nella frazione di Spedalicchio. Ad essere preso di mira un casolare, solitamente usato dai proprietari nel periodo estivo, sulla collina(località Rasina) a circa dieci chilometri dal capoluogo. I ladri avrebbero raggiunto l'abitazione attraverso una strada che costeggia un bosco, per poi sfondare una parte della recinzione. Il primo obbiettivo di quella che pare essere una banda specializzata è stata la dependance del casolare, dove con l'aiuto di una scala, hanno arraffato tutte le grondaie in rame.

