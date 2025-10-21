Ladri nel casolare portano via di tutto
UMBERTIDE – Ancora ladri di rame nelle campagne di Umbertide. Era accaduto nei mesi scorsi a Preggio ed ora succede nella frazione di Spedalicchio. Ad essere preso di mira un casolare, solitamente usato dai proprietari nel periodo estivo, sulla collina(località Rasina) a circa dieci chilometri dal capoluogo. I ladri avrebbero raggiunto l’abitazione attraverso una strada che costeggia un bosco, per poi sfondare una parte della recinzione. Il primo obbiettivo di quella che pare essere una banda specializzata è stata la dependance del casolare, dove con l’aiuto di una scala, hanno arraffato tutte le grondaie in rame. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
L’esplosione di un casolare a Verona ha causato la morte di tre carabinieri, ma questa tragedia si poteva evitare? Chi erano Maria Luisa, Dino e Franco Ramponi? Ce ne parlano Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli #LeIene Vai su Facebook
Ladri nel casolare portano via di tutto - Era accaduto nei mesi scorsi a Preggio ed ora succede nella frazione di Spedalicchio. msn.com scrive