Banda del flessibile di nuovo in azione. Tra domenica e lunedì, precisamente alle quattro del mattino, alcuni stranieri hanno cercato di rubare gli attrezzi che all’interno del cantiere di Palazzo Rosso in via Plebiscito. I malviventi però non sapevano che il cantiere è dotato di sistema di allarme ed è scattata la sirena. Un rumore assordante che ha svegliato l’intero vicinato. Secondo i numerosi testimoni affacciati a finestre e balconi, della banda facevano parte un uomo e una donna, a cui era stata affidata la funzione di palo. Immediata la chiamata dei residenti alla polizia che è arrivata sul posto in tempi record. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri in azione nel cuore della notte. Tentano di rubare a Palazzo Rosso