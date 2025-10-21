Ladri e occupanti abusivi Una gang a Cesenatico
I carabinieri arrestano una banda di ladri seriali e ricettatori, ma il giudice li rimette in libertà e questi continuano a rubare. Accade a Cesenatico, dove il problema dei furti è da sempre molto sentito. In particolare nelle ultime settimane sono entrati in azione a più riprese dei malviventi di origini marocchine ma da diverso tempo trasferitisi in Italia, i quali sono topi d’auto specializzati, tant’è che nelle ultime notti sono riusciti a fare razzie all’interno di autovetture parcheggiate nella zona di Cesenatico centro e Boschetto, dove oltre a sottrarre degli oggetti, hanno causato parecchi danni alle auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
